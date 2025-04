Comment la destination France pourrait profiter du boycott des Etats-Unis [ABO]

Nous percevons un intérêt croissant de la clientèle canadienne pour la région Sud. Ces voyageurs veulent découvrir l’Europe. Les marchés sud-américains suivent une dynamique similaire, mais il reste à vérifier qu'il y a une baisse de ces marchés vers les USA. Les destinations américaines deviennent inaccessibles pour certains budgets. L’inflation joue également dans ce rééquilibrage,

"Il faut toutefois rester vigilants, car selon l’effet des nouvelles taxes trump, la conjoncture globale économique de ces pays pourraient s’inverser avec pour conséquence une frilosité dans la réservation de vacances lointaines."



"On observe une défiance nette. Ces marchés cherchent de nouvelles destinations. La France peut se positionner"

"Les Danois sont sensibles à la chaleur et au réchauffement climatique. Nous allons travailler sur la montagne l’été et la Côte d’Azur l’hiver. D’autres territoires comme le Jura, les Ardennes, la Bourgogne ou la côte Atlantique ont un potentiel important pour séduire les touristes du Nord de l’Europe."

"mais aucun élément ne nous permet d'établir un lien direct entre cette tendance et la situation aux Etats-Unis

"moi, j'encourage les Français à rester en France" !

L’Île-de-France n’est pas seule à espérer capter ces flux détournés." ajoute à son tour Loïc Chovelon , directeur général du comité régional du tourisme de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.Les carnets de commandes (d’avril à août) pour la Région Sud, font état d'une progression de 20% pour le Canada, 8% pour le Mexique et 5% pour l’Amérique du Sud. Sur le premier trimestre 2025, le Canada est en hausse +15%, le Mexique +34% et le global Amérique du Sud +18%. (Sources CRT / forwardkeys)tempère Loïc Chovelon.Le marché scandinave, et notamment danois, présente aussi des opportunités. Les velléités américaines d’annexer le Groenland ont suscité une vive réaction au Danemark.estime Benoît Chollet , directeur du bureau Atout France pour les pays nordiques et Baltes.Il évoque des stratégies ciblées :Ai France observe aussi une dynamique positive, sur les arrivées en France depuis les pays scandinaves" ajoute la compagnie.Reste enfin le cas du marché français. La présidente des Entreprises du Voyage, Valérie Boned, faisait état d’un recul des réservations vers les États-Unis, estimé entre 15 et 25 %, selon les opérateurs, à l'occasion de la 2e édition de l'évènement "Confluence du Tourisme" organisé la semaine dernière à Lyon. Elle constate que les groupes sont les plus touchés, mais les voyages individuels commencent aussi à fléchir.Ce qui fait dire à Nathalie Delattre, Ministre déléguée en charge du tourisme qui a inauguré le 1er avril 2025 le salon Rendez-vous en France :