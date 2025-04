USA : l'industrie touristique sombre dans le rouge écarlate [ABO]

Le tourisme est un moteur économique majeur aux États-Unis, générant près de 2 900 milliards de dollars d'activité économique chaque année.



Cependant, nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis croissants qui menacent à la fois l'avenir du secteur et la compétitivité de l'Amérique,

un sentiment négatif envers les États-Unis parmi les voyageurs internationaux

répercussions persistantes pendant le reste de son second mandat

Et pour ceux qui s'imaginent que le tourisme est une activité anecdotique dans le pays de la Silicon Valley, leur raisonnement n'est pas totalement correct." a déclaré Geoff Freeman, le président-directeur général de l'US Travel Association lors d'un témoignage devant le Congrès US, à propos de la nécessaire modernisation du contrôle dans les aéroports, du trafic aérien et du traitement des visas.En effet, les USA doivent accueillir la Coupe du monde de football en 2026 et les Jeux olympiques d'hiver deux ans plus tard. L'enjeu est donc de fluidifier et d'améliorer l'expérience des voyageurs.Néanmoins, Geoff Freeman a choisi de ne pas aborder le sujet de la chute du nombre de voyageurs internationaux constatée depuis quelques semaines, sans doute par peur de froisser l'imprévisible locataire de la Maison-Blanche.Pourtant, les visiteurs internationaux ont généré, en 2023, 177 milliards de dollars de revenus, contre 92 milliards pour l'Espagne ou encore 69 pour la France.Sauf que ces chiffres ambitieux risquent clairement d'être reconsidérés à la baisse, au regard de la défiance mondiale qui entoure les Etats-Unis.Une récente étude de Tourism Economics - émanation d'Oxford Economics, l'un des principaux cabinets de conseil au monde - juge que la politique économique de Donald Trump engendre "" et que cela aura des "".de dépenses (-5%).Quatre années de croissance envolées en seulement deux mois... et encore, le second mandat de Trump ne fait que commencer.