Reste que si les Etats-Unis pourraient payer touristiquement les outrances de Donald Trump, on aimerait les mêmes cris d’orfraie et les mêmes appels au boycott pour d’autres pays dont les dirigeants ne sont guère plus fréquentables et la politique pas plus enviable.



Les exemples sont si nombreux qu’il est difficile de faire un choix. En pleine Europe, que dire de la Hongrie et de son premier ministre Vikto Orban qui soutient ouvertement Poutine, cadenasse chaque jour davantage la presse et vient d’interdire la gay pride jugée dangereuse pour les enfants ?



On aimerait également que les professionnels et certains médias soient moins enclins à nous vanter les charmes nouveaux de l’Arabie Saoudite, préférant mettre sous le tapis les crimes de la monarchie…