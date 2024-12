Brand USA célèbre le rebond des voyageurs français aux États-Unis

À cet égard,la responsable des relations publiques pour Brand USA a précisé, à l’attention des professionnels du tourisme, les grands rendez-vous à venir :dont la nouvelle version a été lancée en septembre. Ce programme d'e-learning permet aux agents de voyages d'actualiser leurs connaissances sur la destination et facilite plus que jamais les réservations vers les États-Unis. En effet, depuis le mois de septembre, les agents de voyages ont accès à la plateforme de formation depuis tous leurs appareils, grâce à une application mobile disponible sur l'App Store et le Google Play Store. En parcourant les différents modules, les inscrits peuvent mettre à jour leurs connaissances des 50 états, 5 territoires et du District de Columbia. Après avoir terminé les 8 modules fondamentaux, ils auront accès aux Expériences, des modules thématiques, afin de tenter ainsi de débloquer les 4 niveaux d’expertise, ou « badges » : Bronze, Silver, Gold et Platinum - avec à la clé de très belles récompenses pour les plus assidus ;- leavec la compagnie aérienne JetBlue sur tout le mois de décembre, avec tirage au sort parmi les agents qui auront atteint le niveau Silver du USA Discovery Program, pour faire gagner un billet d’avionvers les USA ;: un grand roadshow européen organisé par Brand USA, en partenariat avec une dizaine de destinations américaines pour marquer le 100e anniversaire de la Route 66. Une journée sera dédiée aux professionnels du tourisme et à la presse à Paris le 1er avril 2025. Au programme : rencontres, networking, et une soirée festive pour les agents de voyages.tels que l’anniversaire des 250 ans des États-Unis, la coupe du monde FIFA de football et les 100 ans de la mythique route 66.De quoi booster encore plus la destination !