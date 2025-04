Christian Vernet (La Compagnie) : "c'est trop tôt pour évaluer l’impact des mesures Trump" [ABO]

jamais vu

abaissant un peu les prix, les volumes revenaient tout de suite

C’est dans le secteur du tourisme que, depuis quelques mois, on a commencé à mesurer l’importance du phénomène. La semaine dernière, le journal « Les Echos » reprenait quelques chiffres donnés par les agences de voyages, TO et hôteliers et qui confirment un net ralentissement des réservations vers l’Amérique du Nord.Le groupe Accor, le premier groupe hôtelier d’Europe enregistre une baisse de – 25% par rapport à l’année dernière. Même taux de chute chez Voyageurs du monde pour ce mois de mars, du "" pour son PDGDans une moindre mesure, le secteur aérien a lui aussi commencé à enregistrer des baisses de réservations sur les vols à destination des US. En début de semaine dernière, les compagnies européennes ont déclaré percevoir un ralentissement des réservations, ce qu’a confirméle patron d’Air France KLM en précisant cependant qu’en "" ce qui confirme le côté multifactoriel du phénomène : prix, fin du rattrapage Covid, et boycott. Air France maintient cependant et à ce jour ses 45 vols vers les États Unis.