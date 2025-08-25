Tanzanie : nouvelle(s) taxe(s) pour les voyageurs en vue ! [ABO]

Pour notre interlocuteur, si tout le monde met du sien - DMC, compagnies aériennes et producteurs -, il sera possible d’absorber cette hausse, afin qu’elle reste indolore pour le client.



" S’il le faut, nous allons baisser nos prix. Nous ne pouvons pas aller chercher l’argent dans la poche des clients, car ils en ont assez.



Vous savez, il n’y a pas si longtemps, nous trouvions des billets nettement moins chers. Les transporteurs les ont augmentés de 300 ou 400 euros. Les compagnies se goinfrent sur le dos des Tanzaniens.



Elles peuvent se le permettre parce que les avions sont remplis et que la destination a le vent en poupe sur de nombreux marchés.



Je ne dis pas que cela nous réjouit, mais le jeu de l’offre et de la demande finira par produire ses effets. Nous en verrons les conséquences à l’avenir, " poursuit ce réceptif sous couvert d'anonymat.



Du côté des tour-opérateurs tanzaniens, il n’est pas question de céder à la panique.



Cette taxe de 90 dollars (77,50 euros) ne représente pas plus de 2 % de hausse du panier moyen. Même si elle n’est pas absorbée par l’industrie, elle restera pratiquement indolore pour la majorité des touristes.



" Si je devais résumer, c’est de la petite monnaie.



La Tanzanie est l’une des destinations les plus chères au monde. Certains lodges et hôtels facturent entre 150 et 2 000 dollars par personne et par nuit, tandis que les droits d’entrée dans les parcs atteignent environ 150 dollars par personne et par jour.



Ainsi, un touriste dépense en moyenne entre 300 et 500 dollars par jour – sans compter les billets d’avion, qui varient de 1 500 à 5 000 dollars.



Je pense que cela n’aura pas d’impact, ou très peu, " nous explique Wilbard Chambulo, président de l’Association tanzanienne des tour-opérateurs (TATO).



Et l’épisode des surcharges tarifaires pour les voyageurs n’a peut-être pas encore connu son épilogue. Les différentes parties prenantes redoutent une généralisation prochaine de l’assurance obligatoire à tout le territoire tanzanien, et non plus à la seule île de Zanzibar.