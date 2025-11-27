InspiraWander : du MICE aux voyages thématiques premium sur-mesure

« Le MICE reste mon socle, mais il faut savoir l’adapter aux réalités du moment »

« Je veux créer des voyages qui provoquent quelque chose, des expériences qui marquent, pas de simples déplacements »

InspiraWander s’inscrit dans une double dynamique.Le fondateur constate cependant une évolution du marché, plus contraint et plus orienté vers des formats resserrés., précise Olivier Chazarenc.Le second pilier repose surSurf trips au Maroc ou au Sénégal, rafting en Slovénie, rallyes automobiles en Toscane ou au Maroc, expériences équestres, golf ou street art : autant de produits entièrement imaginés par le fondateur d’InspiraWander., insiste-t-il.Ces formats, destinés à de petits groupes et pensés dans une logique d’exclusivité, représentent déjà une part croissante de l’activité.L’ambition affichée est claire :