InspiraWander : du MICE aux voyages thématiques premium sur-mesure

En mai 2024, Olivier Chazarenc crée InspiraWander, une marque qui conjugue MICE, voyages thématiques premium et lifestyle - Capture écran InspiraWander
En 2018, Olivier Chazarenc crée OC Consulting pour accompagner les entreprises dans leurs événements et leurs déplacements professionnels.
Il rejoint ensuite Pangaea Sport, où il prend la direction du département MICE et évolue au contact de secteurs variés, du rugby à l’automobile en passant par les rallyes historiques.
La crise covid agit comme un catalyseur. « Cela m’a obligé à repenser mon métier en profondeur : trois ans de création, d’essais, d’erreurs et d’innovations », confie le fondateur d’InspiraWander.
En 2023, il fait le choix de quitter le tour-opérateur pour retrouver son autonomie et bâtir un projet plus personnel.
Un modèle à double entrée : MICE et voyages premium sur-mesure
InspiraWander s’inscrit dans une double dynamique.
Le MICE constitue le premier pilier, avec l’organisation d’incentives, de séminaires et d’événements d’entreprise. Le fondateur constate cependant une évolution du marché, plus contraint et plus orienté vers des formats resserrés.
« Le MICE reste mon socle, mais il faut savoir l’adapter aux réalités du moment », précise Olivier Chazarenc.
Le second pilier repose sur des voyages thématiques premium conçus sur-mesure.
Surf trips au Maroc ou au Sénégal, rafting en Slovénie, rallyes automobiles en Toscane ou au Maroc, expériences équestres, golf ou street art : autant de produits entièrement imaginés par le fondateur d’InspiraWander. « Je veux créer des voyages qui provoquent quelque chose, des expériences qui marquent, pas de simples déplacements », insiste-t-il.
Ces formats, destinés à de petits groupes et pensés dans une logique d’exclusivité, représentent déjà une part croissante de l’activité.
L’ambition affichée est claire : atteindre d’ici 2026 un équilibre entre MICE et voyages thématiques.
Un indépendant structuré autour d’un écosystème d’experts
Si Olivier Chazarenc pilote seul la stratégie, il s’entoure d’un réseau d’une dizaine de freelances, chefs de projet, coordinateurs, responsables événementiels ou tour leaders, qu’il active selon les missions.
Il rejoint également le Collectif MyWay pour bénéficier d’un environnement technique et collaboratif performant, notamment en matière de devis, de contractualisation ou de partenariats professionnels. « Le client sait exactement qui fait quoi. C’est un mode de fonctionnement transparent, assumé et rassurant », affirme le fondateur d’InspiraWander.
Une RSE de conviction, portée par la protection animale et la reforestation
L’un des socles d’InspiraWander repose sur une démarche RSE revendiquée et assumée.
Pour Olivier Chazarenc, cet engagement dépasse largement le cadre de la communication. « La protection animale commence par la protection de son habitat. Replanter des arbres, c’est redonner un futur au vivant », explique-t-il.
Chaque voyageur participant à un programme InspiraWander induit la plantation de 50 arbres via le programme Evergreen, avec un suivi satellitaire permettant d’en mesurer l’impact réel, en France ou à l’international.
La sélection des partenaires, transporteurs, hôteliers, réceptifs, se fait elle aussi selon des critères exigeants, privilégiant les acteurs engagés dans des pratiques durables et compatibles avec la protection des écosystèmes. « Travailler avec des partenaires responsables est une condition non négociable », insiste Olivier Chazarenc.
Le symbole de cet engagement est le toucan, animal totem et logo d’InspiraWander, choisi pour son caractère vif, coloré et expressif. « Dès qu’il s’agit d’éthique, on le crie très fort. Comme un toucan », souligne-t-il.
InspiraWander : montée en gamme et structuration de la marque
InspiraWander prépare désormais la création d’une conciergerie privée en partenariat avec un cabinet d’affaires, ainsi que le développement d’offres haut de gamme destinées aux dirigeants et aux hauts potentiels.
L’entrepreneur travaille également sur des dispositifs ultra-personnalisés, incluant notamment l’intégration possible de segments en jet privé.
Pour clarifier son positionnement, deux entités verront prochainement le jour : InspiraWander Travel et InspiraWander Event, chacune dédiée à un pan distinct de l’activité. « L’idée est d’apporter plus de lisibilité au client, tout en renforçant notre expertise sur chaque segment », conclut Olivier Chazarenc.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
