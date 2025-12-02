TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor


Destinations Nature s’impose comme un rendez-vous majeur pour les acteurs du tourisme nature. Professionnels de la randonnée, du trail, du cyclotourisme, de la vanlife et plus largement des activités outdoor, rejoignez l’événement du 12 au 15 mars 2026 à Paris Expo Porte de Versailles.


Rédigé par le Lundi 15 Décembre 2025

© Destinations Nature
© Destinations Nature
Aerticket

La France connaît un essor remarquable des vacances outdoor, porté par une envie croissante de nature, d’activités en plein air et d’échappées loin du quotidien. D’après une étude Sociovision (2024), 7 français sur dix déclarent ressentir un besoin d’évasion, une tendance en progression constante depuis la crise sanitaire.

Quelques chiffres clés :

● En 2023, 89 % de la population considèrent qu’il est important de maintenir un lien régulier avec la nature.

● 27 millions de Français pratiquent la randonnée, faisant de cette activité le sport le plus populaire en France et la principale activité de leurs vacances.

● 22 millions de Français ont déclaré avoir fait du vélo lors de leurs vacances en 2023.

Voyage nature : destinations, agences, hébergements et équipementiers, partez à la conquête de nouveaux voyageurs


« Ce salon est reconnu comme un véritable marché aux idées : une plateforme idéale pour renforcer votre visibilité et rencontrer un public qualifié, en quête d’inspirations et prêt à concrétiser ses projets d’activités outdoor. » Christel Marzullo, Directrice du Salon Destinations Nature et des Salons du Tourisme.
© Destinations Nature
© Destinations Nature

Destinations Nature est le rendez-vous des passionnés de randonnées et d’activités de plein air.
4 jours d’événements qui vous permettent de rencontrer un visitorat cœur de cible :

● 47 000 visites
● 195 exposants
● 6500 m2 d'exposition
● 83% des visiteurs avaient un projet de voyage en venant au salon
● 96% pratiquent au moins une activité outdoor
● 93% pratiquent la randonnée à pied
● 70% sont satisfaits par leur visite du salon Destinations Nature

Destinations Nature répond à vos objectifs 2026

© Destinations Nature
© Destinations Nature
GÉNÉRER DU BUSINESS :
83 % des visiteurs sont porteurs de projet d’activités outdoor en France ou à l’étranger.
39% envisagent de réserver dans les 15 jours suivants le salon.

« Forte fréquentation, très bonne qualité des échanges avec les visiteurs, demandes très qualifiées » – Fédération Française d’Equitation

GÉNÉRER DU LEAD :
77% des exposants estiment que leur participation à l’évènement leur permettra de générer des ventes après la fermeture du salon.
80% des exposants dont l’objectif était de générer du lead sont satisfaits.

« Très bonne organisation, stand attractif, et une belle fréquentation du public. » - Val de Marne Tourisme & Loisirs


DÉVELOPPER VOTRE NOTORIÉTÉ :
Auprès de 47 000 visiteurs parmi lesquels près de 71% viennent pour trouver des idées de nouvelles destinations outdoor.
86% des exposants sont satisfaits de leur participation au salon Destinations Nature.

« C’est un rendez-vous incontournable pour les pratiquants d’activités de pleine nature. » IGN

Estimez votre participation au Salon Destinations Nature

Ils exposent déjà sur Destinations Nature. Découvrez leurs témoignages :



Experience Nature : le festival du film nature & aventure

© Destinations Nature
© Destinations Nature
Depuis deux éditions, le Festival Expérience Nature permet à nos exposants de rencontrer un public jeune, passionné par la nature et les activités en plein air. C’est l’occasion idéale d’échanger avec une nouvelle génération d’adeptes d’aventures outdoor.

● 1500 spectateurs (Moyenne d’âge : 43 ans)
● Une salle de projection de 250 places assises
● 14 films projetés
● Au cœur du Salon Destinations Nature, le plus grand rassemblement de l’écosystème outdoor (territoires, agences de voyage, équipement, fédérations…)
● Des projections suivies de questions-réponses avec les réalisateurs
● Des intervenants de référence (le festival a accueilli en 2025 : Frank Bruno, Cédric Tassan, Myriam et Pierre du compte Wheeled World ou encore les Coflocs)


Voici une liste non-exhaustive des catégories d’exposants présents sur le salon :

● Offices nationaux et régionaux de tourisme
● Agence de voyage et Tour-Opérateurs Nature et Rando
● Fédérations de randonnée, de cyclotourisme et de sports outdoor
● Itinéraires rando et vélo français et étranger
● Vendeur d’équipements, matériel outdoor et outils connectés
● Hébergements
● Vanlife
● Presse, éditions...

A l’ère du digital, la rencontre et le conseil n’ont donc jamais été aussi essentiels. N’attendez plus et rejoignez l’aventure du Salon Destinations Nature !

Estimez votre participation au Salon Destinations Nature

Pour plus d’informations, cliquez ici / rubrique Devenez Exposant
communication-tourisme@comexposium.com

Le Salon Mondial du Tourisme : au croisement des tendances et des nouvelles envies d’évasion !


Professionnels du tourisme, le salon Destinations Nature se tient conjointement au Salon Mondial du Tourisme afin d’optimiser la synergie visiteurs. il accueillera plus de 73 500 visiteurs sur 8 500m² d’exposition et plus de 230 exposants.

Professionnels du tourisme, Destinations Nature se tient en parallèle du Salon Mondial du Tourisme, afin d'offrir une expérience visiteurs optimale. L'édition accueillera plus de 73 500 visiteurs, réunis sur 8 500 m² d'exposition, et rassemblera plus de 230 exposants.

Pour en savoir plus

Vos contacts Destinations Nature

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Pour plus d’informations, cliquez ici rubrique Devenez Exposant
communication-tourisme@comexposium.com

