Quel hôtel 4 étoiles choisir à Florence ?

Gallery Hotel Art est un grand établissement situé au cœur de Florence, à deux pas seulement des grandes merveilles de la ville. Cet hôtel 4 étoiles, signé de la collection Lungarno est une référence parmi les établissements de Florence. En plus d’être confortable et stylé, il occupe une position stratégique, favorable pour découvrir la ville dans de meilleures conditions. Ses principaux atouts sont :



Bon emplacement

L’hôtel est situé dans un quartier central de Florence, à quelques pas du Ponte Vecchio et de l’Arno. Malgré cette proximité avec certains des sites les plus emblématiques de la ville, l’ambiance reste calme et paisible. De plus, l’emplacement en plein cœur de la ville facilite l’accès à pied à de nombreux lieux d’intérêt. Vous pouvez alors aisément visiter les musées, les monuments, les rives de l’Arno et bien d’autres.



Cadre et design

Gallery Hotel Art a été conçu par l’architecte Florentin Michele Bönan. Ce dernier a voulu faire de cet établissement un lieu de rencontre contemporain qui vibre d’énergie. En, effet, l’hôtel compte 72 chambres et suites de luxe dotées de jolis meubles en bois et en cuir. Le design est sobre et élégant. Les couleurs claires blanc, beige et gris léger sont mises en avant avec des touches de turquoise. Chaque espace, des chambres aux parties communes est bien décoré avec de beaux objets d’arts. C’est un hôtel propre et chic. Vous prendrez du plaisir dans un cadre à la fois paisible et conceptuel.



Que dire de sa gastronomie ?

Un autre aspect intéressant est que l’établissement dispose des espaces de restauration et détente. Il y a le Fusion Bar & Restaurant dans lequel vous pouvez vous régaler et découvrir plusieurs saveurs du monde. Les plats sont exquis et préparés de main de maître. C’est un endroit très favorable à la détente surtout après une longue journée de découverte de la ville.



Les espaces de détente

Le 701 Rooftop Bar situé au dernier étage donne une vue imprenable sur les monuments emblématiques de Florence comme la Coupole de Brunelleschi et le Campanile de Giotto. Cet espace permet non seulement de se reposer mais aussi de profiter pleinement de la ville et de son paysage depuis un point de vue exceptionnel. Sirotez un apéritif ou un cocktail au coucher du soleil dans cet endroit pour vivre un moment parfait.

Gallery Hotel Art a aussi un lounge–bibliothèque. C’est un espace élégant et cosy qui rappelle l’atmosphère d’un salon privé. Il est également possible d’y prendre du bon temps.



Evénements

L’hôtel organise plusieurs événements pour rendre le séjour des voyageurs encore plus agréable. Par exemple, il accueille régulièrement des expositions photographiques et des installations d’artistes internationaux. C’est le cadre parfait pour les amateurs d’art et de culture. Cela donne aux hôtes la sensation d’évoluer dans une galerie vivante.