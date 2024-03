Trenitalia : lancement des ventes estivales 2024

Nous savons que les vacances d'été sont très attendues par les Français en quête d'évasion, de déconnexion et de soleil. Ils sont de plus en plus nombreux à privilégier le train, moyen de transport plus écologique que la voiture et l'avion, et nous nous en félicitons !



Nous avons hâte de pouvoir les accueillir à bord de nos trains pour la 3e année consécutive

En réservant les billets Paris - Lyon pour les six prochains mois, les voyageurs pourront profiterEn effet, en effectuant une réservation anticipée sur le site trenitalia.com, ils bénéficieront de tarifs préférentiels ainsi que d'un large choix de places.Les passagers peuvent choisir leur siège parmi les différentes classes - St- et déterminer la position exacte dans la voiture grâce à la fonctionnalité, disponible gratuitement lors de l'achat.", a déclaré Marco Caposciutti, Président de Trenitalia France, dans un communiqué.