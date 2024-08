Paris Île-de-France : quelle fréquentation touristique avec les JO ?

Entre le, les aéroports franciliens accueillent, soit une augmentation de 8% par rapport à 2023. Les, représentant 29% du total et une hausse de. Suivent les. Les plus fortes augmentations proviennent desDepuis 2023, la fréquentation touristique en Île-de-France est en forte croissance, avec des performances variant deLes Hauts-de-Seine enregistrent la plus forte hausse avec. La Seine-Saint-Denis connaît une augmentation de 19%, le Val-de-Marne de 23%, la Seine-et-Marne de 5,5% et le Val-d’Oise de 7,1%.Ces résultats montrent