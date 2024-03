"Dans quel état serait Versailles sans l’argent des touristes ?" selon Rémy Knafou

la notion de rente évoquée dans cette tribune est par ailleurs dangereuse.



Elle pourrait laisser penser qu’il n’est pas nécessaire de travailler à la compétitivité coûts / hors coûts de ce secteur, ni à sa transformation durable, et que les performances de ce secteur seraient un acquis à tout jamais, faisant fi de la concurrence internationale et des défis environnementaux.



Au-delà de son caractère provocateur, c’est sans doute l’aspect le plus pernicieux de cet article

Je rejoins pleinement la très pertinente remarque de Caroline Leboucher lorsqu’elle en dénonce le caractère pernicieux de "."une insuffisante connaissance et compréhension de l’histoire du tourisme et des processus à l’œuvre qui conduit à énoncer une évidente contre-vérité et, ce faisant, à manquer une bonne occasion deEn effet,à la faveur de processus analysés de longue date.Je vous invite à consulter "Le territoire du vide: L'Occident et le désir de rivage" d’Alain Corbin et "L’invention du Mont-Blanc" de Philippe Joutard, Équipe MIT, Tourismes 1, 2 et 3, etc.