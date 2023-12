Les travel planners nous déclarent la guerre... Pourquoi tant de haine ?

Si vous croyez que j’exagère (mon côté Marseillais, sans doute…), copiez les phrases entre guillemets dans le susdit moteur de recherche, et vous les retrouverez (avec les mêmes fautes) sur les sites de ces travel planners.



La sémantique est toujours la même : selon les travel planners, on ne trouve en agence que des produits pré-packagés, les commissions sont « en plus » du prix de vente (à croire qu’ils ne savent pas que les commissions sont accordées par les prestataires).



Encore une fois, que ceux et celles qui souhaitent « fournir du conseil » le fassent ! mais de grâce, qu’ils cessent de se comparer aux agents de voyages : les travel planners ne cessent de clamer qu’ils ne se positionnent pas comme nous, qu’ils ne ciblent pas la même clientèle, alors, chiche !? Qu’ils cessent de se positionner par rapport aux agents de voyage, et plus généralement, qu’ils nous oublient puisqu’ils sont si différents…



Après, comme je suis conscient que certains candidats au voyage sont séduits par les conseils d’un travel planner ou coach en voyage (selon les terminologies de chacun), et que je suis convaincu de la valeur ajoutée d’une agence, je tends la main : pourquoi ne pas concilier le meilleur des deux mondes ?



Que le travel planner apporte son savoir-faire en communication (car c’est bien là qu’il semble être le meilleur au final, puisqu’il arrive à se prévaloir d’une expertise autoproclamée, qu’il arrive à proposer des services qu’il n’assumera pas en cas de défaut, en restant totalement opaque sur l’imprudence d’un voyageur de s’engager sur ce type de prestation) à un agent de voyage, qui a lui une véritable formation technique, qui a accès (lui) a de vrais tarifs négociés, qui peut se prévaloir d’une garantie financière et qui assume ses responsabilités.



Que le travel planner conscient de ses failles propose alors les services d’une agence de voyage professionnelle à ceux qui veulent partir assurés/assistés ? (moyennant commission d’apporteur d’affaire, bien entendu car tout travail mérite salaire).



Ce type de collaboration serait bénéfique pour chacune des parties : le travel planner, l'agence de voyage et surtout le voyageur.



Mais pour qu’une telle collaboration puisse être envisagée, il faut évidemment partir sur un prérequis de confiance : que le travel planner cesse de cracher sur les agences et qu’il n’essaie plus de semer la confusion entre les activités de travel planner et d’agent de voyage.