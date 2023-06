Tourisme : des avancées pour mieux encadrer les travel planners ? 🔑

J’avais un peu de trésorerie avant de me lancer, ce qui m'a permis de financer ma communication, notamment le site Internet, et au cours de la première année, j'ai fait quelques missions de conseil en parallèle. Mais mon objectif est bien de m'investir à 100% dans ce projet, parce que j'y crois et que je suis passionnée.



Aujourd'hui, les montants ne sont pas énormes, mais j'ai de plus en plus de demandes. C'est chouette et motivant

Je m'occupe de la création de l'itinéraire, l'agence gère la réservation et le SAV

Si jamais ils souhaitent modifier la réservation de leur restaurant, je vais passer un coup de fil pour changer l'horaire. S'ils souhaitent ajouter une excursion, je leur envoie un lien WhatApp pour qu'ils puissent réserver,

Mais en aucun cas, je n'effectue un paiement pour eux

Car finalement, la passion ne suffit pas. Manon Perret, fondatrice de Destinaslow, a vécu au Sénégal, au Canada ou encore à la Réunion.Diplômée d'une école de commerce et travaillant dans le conseil, elle organisait déjà régulièrement des voyages pour sa famille et ses amis, et a profité de la pandémie et d'une rupture conventionnelle pourauprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon.En parallèle, elle s'est aussi documentée sur, afin de se différencier de la concurrence et permettre, au sortir du Covid, de faire (re)découvrir la France aux Français en promouvantDeux ans après son lancement, et avec la réouverture des frontières, elle envoie de plus en plus de clients à l'étranger. Une centaine lui ont fait confiance depuis ses débuts. «».Manon Perret travaille aussi à l'occasion en tant qu'apporteur d'affaires pour une agence de voyages. «», résume-t-elle.Si elle ne réserve pas les voyages pour ses clients, elle ne cache pas le fait qu'(voir la vidéo ci-dessus également). «nous explique-t-elle.».