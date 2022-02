Vialala veut déployer sa technologie pour les tour-opérateurs

C’est une de nos problématiques, après chaque nouvelle vague de Covid, il faut les faire revenir

Et nous avons enfin des API connectées en direct comme Coedia et Misterfly, qui font partie de nos fournisseurs. Nous allons continuer avec RateHawk ou encore WebBeds... Au total, nous travaillons avec une trentaine de partenaires et nous sommes en discussion avec TicTacTrip

D'une part, nous attirons des professionnels qui interviennent en tant que consultants, qui vendent du conseil et ont besoin de notre immatriculation et que nous leur livrions les voyages qu'ils ont créés pour leurs clients. Ce sont des travel planners, des expatriés, des influenceurs par exemple.



D'autre part, nous attirons des producteurs, qui sont spécialisés sur une thématique - la plaisance, le sport - et qui vont pouvoir proposer à leurs clients un voyage complet en y ajoutant les transports et l'hébergement par exemple

La partie international nous demande trop de ressources pour que l'on fasse ça de manière efficace en attendant la reprise, pour que l'on puisse recruter en anglais.



Donc nous avons préféré reporter nos projets au 2e trimestre 2022 s'il n'y a pas de nouvelle vague d'ici là

En parallèle, le gérant de la plateforme poursuit son travail de».Pourtant, Xavier Oury fait tout pour leur simplifier la tâche. Ils peuvent bénéficier de l'immatriculation de Vialala au registre d’Atout France pour monter et commercialiser leurs produits, mais aussi utiliser tous les outils mis à leur disposition par la plateforme.».Après 4 ans d'existence, le fondateur de Vialala distingue désormais».Quant au développement de l'offre France, pour l'heure elle est mise en stand-by. «», conclut Xavier Oury.Il ne reste plus qu'à attendre la reprise des voyages...