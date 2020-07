Sur-mesure : Vialala déploie sa V2 et son offre sur la France

Le Matching appliqué au voyage : Les clients peuvent consulter des profils variés de trip planners et leurs idées de voyages personnalisables, mais aussi lancer une recherche par affinité : destination, langue, âge, style de vie, etc. Une centaine de mots-clés sont configurés sur les profils des trip planners et leurs idées de voyage.



Le Plug-in Wordpress : Il s'agit d'une extension "Wordpress Vialala" pour les trip planners. Ce plug-in gratuit permet d’afficher leurs offres directement sur leur site web. Les voyageurs peuvent ainsi utiliser les boutons de transaction pour personnaliser et réserver leur voyage sur-mesure.



Des échanges via le serveur Discord : Pour faciliter les échanges, Vialala a opté pour Discord, logiciel de VoIP très utilisé par les gamers. Les trip planners partagent un espace collaboratif unique pour communiquer entre eux et avec Vialala (communauté, support, formation).



Zendesk pour la gestion du support : Afin de garantir rapidité et fluidité des échanges avec les voyageurs et les trip planners, Vialala a fait le choix d'utiliser la plateforme de support et de service client Zendesk (CRM) avec un chat sur le site, une base de connaissances en ligne, une gestion de ticketing, une messagerie partagée et un outil d'analyse de données.