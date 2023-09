Vialala lorgne sur le MICE pour accélérer son développement

Depuis le Covid, il y a moins de voyages d'affaires, mais plus de séminaires. Les gens veulent se retrouver plus souvent, car ils sont en télétravail.



Il y a pas mal de consultants indépendants qui ont besoin de faire porter leurs prestations sur une facture unique

Nous devons encore passer un entretien courant septembre, mais si nous sommes retenus, Atout France va nous aider à développer une version de notre outil personnalisée pour ce projet.



Par exemple, nous pourrons proposer des devis personnalisés à la Région Pays de la Loire, pour les participants d'un congrès à la Baule, qui comprendra l'entrée au salon, les transports, la soirée, l'hébergement, etc. Dans ce cas-là, nous n'allons pas recruter des travel planners - je pense que la Région placera une personne ou une équipe pour s'en charger - mais plutôt faire office de conciergerie

Ils recherchent des outils technologiques qui touchent les 4 phases de l'expérience client : inspiration, transaction, préparation et suivi sur place, et c'est l'idée de Vialala depuis le début, de pousser cette personnalisation pour le voyageur

Nous allons continuer à investir dans notre application et dans le renforcement des équipes, notamment pour le suivi client, du fait de la hausse des volumes

En parallèle, Vialala espère prochainement», commente Xavier Oury, qui compte bien leur proposer sa solution.Par ailleurs, grâce à sa plateforme, le dirigeant a pu candidater à divers appels d'offres lancés par Atout France, notamment un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé dans le cadre du Plan Destination France et qui contient une thématique "Tourisme d’affaires".Vialala est en lice pour déployer sa solution pour les centres de congrès, les salons et les séminaires de la Région Pays de la Loire. ».Sur cette lancée, Vialala a également postulé à l'appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par le gouvernement et Atout France, dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.».L'entreprise est donc sur les rails. Courant juillet, elle a obtenuqui va lui permettre de terminer l'année sereinement, tout en poursuivant le développement de la plateforme. «», conclut Xavier Oury.