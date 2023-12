JOP de Paris 2024 : Atout France donne le coup d'envoi de sa campagne internationale

Ouvrons les portes, ouvrons les Jeux

Open Doors Open Games

tirer profit des grands événements sportifs internationaux et notamment les JOP 2024 pour valoriser la destination France

Open Doors Open Games est une invitation à découvrir une France riche de sa diversité, audacieuse et loin des clichés habituels, une France qui vibre pour le sport et que le monde entier rêve de visiter. Le slogan témoigne de notre fierté d’accueillir le monde à l’occasion des Jeux de Paris 2024, 100 ans après les derniers Jeux Olympiques d’été en France et d’accueillir, pour la première fois, les Jeux Paralympiques d’été

" ou en anglais, "". Tel est le nom de lalancée par Atout France le 18 décembre 2023, à l'approche desCette campagne s’inscrit dans le cadre du Plan Destination France, lancé par le Gouvernement en novembre 2021 et qui prévoit notamment de "".Il faut dire que, pour une compétition qui réunira 10 500 athlètes et 4 400 para-athlètes, ainsi que 206 délégations sur 39 sites de compétition à Paris, mais aussi àLa campagne s’appuie donc sur les atouts de la France -- pour amplifier le rayonnement et l’attractivité de la destination au moment où les regards seront tournés vers Paris et les villes françaises hôtes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.Elle et diffusée à travers 12 pays :", précise Atout France dans un communiqué.