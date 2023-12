Hôtels, restaurants : la DGCCRF va doubler ses contrôles en amont des JO de Paris 2024

Plus de 1 700 établissements (dont 600 à Paris) ont été contrôlés en 2023 notamment ceux faisant l’objet de signalements (via le site

ou par l’intermédiaire des préfectures) ou déjà connus des services.



A l’issue de ces contrôles ciblés, 70% des établissements contrôlés présentent au moins une anomalie, de gravité variable qui ont conduit les services de la DGCCRF à adresser aux professionnels concernés 871 avertissements, 289 injonctions, 44 amendes administratives et à transmettre 47 procès-verbaux pénaux

En 2023, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a déjà procédé à, dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby et desL'organisme a ainsi déployé un dispositif spécifique de contrôles, en ligne et sur site, élargi pour l'occasion à l’hôtellerie (hôtels, centres et villages de vacances).", énonce la DGCCRF dans un communiqué.Car, si en France, les tarifs des nuits d’hôtel sont fixés librement, la DGCCRF reste vigilante à la protection des consommateurs et au juste équilibre des relations concurrentielles.Parmi les anomalies relevées figuraient le