La Monnaie de Paris prolonge l’esprit des Jeux Olympiques

Pour faire perdurer la ferveur des Jeux Olympiques de Paris 2024 , la Monnaie de Paris offre aux passionnés d’histoire et de sport une expérience en ligne : une visite virtuelle immersive de l’exposition ».L’expérience est signée VR Interactive , une entreprise du Bassin d’Arcachon spécialisée dans les expériences immersives. Forte d’un savoir-faire en haute définition et d’un engagement dans le, VR Interactive apporte uneCette visite virtuelle montreen brisant les frontières géographiques et temporelles.