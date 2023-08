Air France : vers une flambée des prix des billets durant les JO 2024 ? 🔑

Une mesure qui concernera " tous les vols domestiques et tous les vols du monde entier vers La France ", pour l'ouverture de l'évènement, puis "tous les vols domestiques et tous les vols du monde entier au départ de la France, " à sa fermeture.



" Selon les accords que nous avons, nous pouvons émettre à 30, 45 ou 60 jours, sauf que pour les billets réservés durant les périodes prévues par la compagnie, les émissions seront ramenées à 28 jours pour un client business si nous faisons une réservation à plus de 100 jours du départ.



Fondamentalement, cela ne va pas changer beaucoup de choses, si ce n'est que les clients doivent se décider plus rapidement, " nous explique Frédéric d'Hauthuille, le dirigeant d'un Monde Authentique.



Le temps de réflexion sera donc raccourci pour ces dates, tombant même à 3 jours pour l'ensemble des réservations faites en class economy.



Ce n'est pas tout, car la date limite d’émission (TTL) sera aussi appliquée à bon nombre de destinations moyen et long-courriers (voir liste dans l'encadré ci-dessous) vers la France (du 20 au 28 juillet et du 3 au 4 août 2024), puis au départ de la France (du 3 au 4 août et du 10 au 15 août 2024).