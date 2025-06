Le Sultanat d'Oman vise les 100 000 touristes français

« Le Sultanat cherche à développer un tourisme de qualité qui respecte l'environnement »

Le très haut de gamme reste une priorité, mais nous travaillons désormais au développement d'un tourisme plus accessible et plus diversifié.

Il reste que Oman est une destination long courrier (7 heures de vol), que l'aérien est assez coûteux et que, si le Sultanat dispose de très beaux hébergements, les séjours sur place n'ont pas la réputation d'être bon marché., a temporisé Ahmed Al Araimi. Et d'ajouter : «». Ce dessein s'inscrit dans le sillage de «», la stratégie globale de diversification de l'économie du Sultanat.Dans ce contexte,Ce pays est susceptible, en effet, de séduire les amateurs de culture comme les amoureux de la nature : il est réputé être le pays de Sinbad le Marin; il est traversé par l'antique Mascate , sa capitale, est l'une des plus anciennes villes du Moyen-Orient et il combine des déserts immenses, de hautes montagnes, de belles plages et des eaux cristallines.