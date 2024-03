Les experts Solea découvrent Oman en éductour

C'est sur un franc succès que s'achève le premier éductour de l'année 2024 de Solea. Orchestré par l' agence réceptive Magic Arabia, le périple de 5 jours a permis aux participants de vivre une immersion dans la culture et la nature d'Oman."Les experts Solea 2024" ont eu le privilège de voyageravec la compagnie nationale Oman Air , et de séjourner dans les établissementsDe nombreux moments forts sont venus rythmer cet éductour : accueil VIP, diners magiques,, le Magic Camps Wahiba Sands et un programme de visites personnalisé, accompagné par un guide passionné.Les agents de voyages ont aussi pu faire la connaissance de plusieurs hôteliers (Shangri-La Al Husn Muscat, The Chedi, Alila Jabal Akhdar, Al Bustan Palace by Ritz Carlton, Crowne Plaza, Sur Plaza et Golden Tulip).