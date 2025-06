The Lux Collective ouvre son premier hôtel SOCIO à Oman

redéfinir les standards du luxe urbain

une combinaison harmonieuse de services hôteliers de classe mondiale, intérieurs élégants, espaces dédiés au bien-être et environnements intégrés à la nature et à la vie communautaire

engagement à concrétiser la Vision 2040", en construisant "une nouvelle ère résidentielle façonnée par l’innovation, le sens et l’excellence

Avec la signature officielle désormais concrétisée, nous sommes fiers de lancer SOCIO By The Lux Collective — un tournant audacieux dans l’évolution du paysage résidentiel à Oman. Ce partenariat incarne notre vision partagée : proposer des cadres de vie d’exception, porteurs de sens, durables et ancrés dans un design d’envergure internationale. SOCIO By The Lux Collective ne se contentera pas de redéfinir les standards des résidences dans la région ; il s’imposera comme un véritable catalyseur de communautés tournées vers l’avenir, au cœur de la ville du Sultan Haitham. Ce projet d’envergure est appelé à rayonner au-delà des frontières, générant une valeur durable pour ses résidents et pour le pays tout entier

Nous sommes profondément honorés d’initier ce partenariat stratégique avec Adanté Realty, guidé par une vision commune de l’habitat de demain, alliant créativité, innovation et responsabilité. Dans le cadre de l’expansion mondiale de notre groupe et de notre engagement croissant envers la région du Moyen-Orient, nous sommes fiers d’annoncer le lancement de notre toute nouvelle marque urbaine et lifestyle : SOCIO By The Lux Collective, au cœur d’Oman. Ce moment marque une étape significative dans le parcours de The Lux Collective, en résonance avec notre attachement aux identités culturelles locales. Après l’ouverture récente de LUX* Marijani à Zanzibar — autrefois partie intégrante du Sultanat d’Oman — cette nouvelle avancée à Mascate symbolise la continuité naturelle de notre histoire et de notre présence dans des destinations riches en héritage et en potentiel

Le nouveau projet SOCIO By The Lux Collective , lancé par The Lux Collective et Adanté Realty, prend place dans la ville du Sultan Haitham, première ville intelligente du pays. Ce développement comprend. Ces résidences s’insèrent dans un programme immobilier plus vaste, les Yenaier Residences, qui totalisera plus deImplanté sur les parcelles 97, 98 et 99, le projet SOCIO a été conçu pour "". Il proposera "". Le concept entend conjuguer design contemporain, connectivité, services et responsabilité environnementale. L’architecture prévoit notamment une domotique avancée, des espaces verts et une intégration fonctionnelle des zones commerciales, de bien-être et résidentielles.Le lancement de ce projet s’inscrit dans l’ambition de contribuer au développement urbain durable porté par la Vision 2040 d’Oman. Pour Adanté Realty, il s’agit d’un "". The Lux Collective, à travers, marque ici sa première implantation dans ce segment à Oman , a déclaré : «. »M. Olivier Chavy , a ajouté : «. »