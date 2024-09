Olivier Chavy, un PDG heureux à la tête de The Lux Collective

Lorsqu'on l'interroge sur la récente polémique déclenchée par Huguette Bello (divers gauche), la présidente du conseil régional de La Réunion, qui a récemment condamné la vente par l’Etat au groupe privé mauricien IBL d’une parcelle de 6,8 hectares hébergeant l’un des beaux hôtels de l’île - le Lux Saint-Gilles-, Olivier Chavy botte en touche : "La politique, ce n'est pas mon métier ", glisse-t-il seulement, avant d'ajouter : "Nous sommes assez tranquilles. L'Etat veut céder son terrain aux conditions légales et la ville de Saint-Paul n'a pas préempté".



Situé sur une plage de sable blanc et face aux eaux translucides du lagon de l’Hermitage, le Lux Saint-Gilles est un établissement cinq étoiles, abrite 174 chambres, et emploie plus de 250 salariés. "Nous voulons y réaliser un ambitieux plan de rénovation de plus de 40 millions d'€. Avec le rachat du terrain, c'est un investissement de 70 millions d'€. A l'arrivée, ce sera plus d'emplois et plus dépenses sur l'Ile de la Réunion", assure-t-il. Donc, un atout supplémentaire pour cette destination, donc.



Pour l'avenir, "l'arc-en-ciel" de l'Océan indien sera bel et bien un terrain de prédilection pour The Lux Collective. "On va signer pour des hôtels de mer afin de conforter la marque dans son développement" .



Ainsi, en Afrique de l'est, au Botswana, sera développé un resort très haut de gamme composé de tentes de luxe autour d'une rivières, adapté à des safaris très haut de gamme.



Toutefois, insiste-t-il, "notre coeur de cible restera des resorts de plus de 100 clés sur ses plages de sable blanc".



Dans ce contexte, les projets plus modestes, comme les tout petits établissements développés dans le Sichan chinois sur l'ancienne Tea Horse road devraient rester "une niche qui vaut autant plus par l'originalité du concept et de la destination que par l'hébergement".