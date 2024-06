IFTM Top Resa, les actualités et informations clés de l'entreprise Mise à jour le 25/06/24

L'IFTM est le rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme. Transporteurs, compagnies de croisière, agences de voyage, tour-opérateurs, agences réceptives, spécialiste de la France et de l'étranger se retrouvent chaque année Porte de Versailles à Paris fin septembre début octobre.

Rédigé par Manon Morelli le Mardi 25 Juin 2024





Sommaire :



Le dernier article TourMaG



Les actualités



Comment contacter l'IFTM Top Resa

La dernière actualité IFTM : Lancement des inscriptions pour la Travel Agents Cup 2024 - 25/06/24



En 2023, la Travel Agents Cup a adopté un nouveau format. Ce changement vise à rapprocher le concours de la réalité des agents de voyages tout en mettant en avant leur expertise dans l'expérience touristique. Les candidats sont évalués sur leur réactivité et la pertinence de leurs réponses aux besoins des clients.



Le concours se déroule en deux étapes :

1) Une vidéo « personnalité » pour se présenter et se démarquer

2) Une finale en deux temps

Le matin : Entretien avec le client mystère L’après-midi : Passage devant le jury

Calendrier :

24 juin 2024 : Ouverture des inscriptions en ligne 9 août 2024 : Date butoir pour envoyer les vidéos Septembre 2024 : Annonce des finalistes de la Travel Agents Cup 19 septembre 2024 : Finale de la Travel Agents Cup sur l’édition 2024 de l’IFTM en salle ARENA by Maroc, Terre de Lumière En 2023, laa adopté un nouveau format. Ce changement vise àtout en mettant en avant leur expertise dans l'expérience touristique. Les candidats sont évalués sur leuret laLe concours se déroule en1) Une vidéo « personnalité » pour se présenter et se démarquer2) Une finale en deux tempsCalendrier :

Les actualités IFTM : Les finalistes de la 7e édition de la Travel Agents Cup Junior sont… -24/06/24



Cinq étudiants en BTS Tourisme venant de diverses régions de France et d'Outre-mer participeront à la finale de la TAC Junior, qui se tiendra le jeudi 19 septembre 2024 à 13h en salle ARENA. Ils ont été choisis à partir d'une vidéo de candidature.



Les finalistes de la Travel Agents Cup Junior sont :



Malicia BONDU, IMS Nantes invitera un couple à une évasion romantique à Rouen Leslie COMBES, Lycée Valérie Giscard d’Estaing Chamalières proposera un séjour sportif et détente entre amis dans l’Orne Kémissa ELY-MARIUS, Lycée Bellevue Fort-de-France, sera invitée à réfléchir à un séjour nature et sensations fortes pour une famille en Suisse normande Ilona HENRARD, CFA Trajectoire Guyancourt, se tournera vers la Manche pour y organiser un séjour pour une famille avec deux enfants Arthur MAUILLON, IMS Nantes, devra présenter une itinérance impressionniste pour deux couples d’amis dans l’Eure

Les scénarios ont été attribués par tirage au sort lors d’un webinaire organisé le 19 juin dernier.



Lors de la finale du 19 septembre 2024, les cinq étudiants sélectionnés dévoileront sur scène une vidéo préparée en amont de l’événement pour se présenter, ainsi que leur école et leur professeur mentor. Ils devront également exposer leur proposition de séjour en 4 minutes, selon un scénario tiré au sort trois mois avant la finale. Ils devront faire preuve d’originalité dans leur présentation, en utilisant un support de qualité et dynamique. Leur prise de parole devra être vivante et offrir une expérience immersive au jury et au public.



Le jury choisira et récompensera les trois "meilleurs promoteurs de la Destination France". Le public pourra également désigner son favori par des votes via Instagram. Quatre prix seront remis, comprenant des séjours offerts par Normandie Tourisme et ses partenaires. venant de diverses régions de France et d'Outre-mer participeront à la, qui se tiendra le. Ils ont été choisis à partir d'une vidéo de candidature.Lessont :Lesont été attribués par tirage au sort lors d’unLors de la finale du 19 septembre 2024, les cinq étudiants sélectionnéspour se présenter, ainsi que leur école et leur professeur mentor. Ils devront également, selon un scénario tiré au sort trois mois avant la finale. Ils devront faire preuvedans leur présentation, en utilisant un. Leur prise de parole devra être vivante et offrir une expérience immersive au jury et au public.Lechoisira et récompensera les trois "". Lepourra également désigner son favori par des votes via Instagram., comprenant des séjours offerts par Normandie Tourisme et ses partenaires.

IFTM : Pourquoi participer aux ateliers "Quoi de neuf à vendre ?" - 24/06/24



►Retrouvez l'article complet Lancés lors de l’édition 2023, les ateliers « Quoi de neuf à vendre ? » font leur retour. Ce format de conférence permet aux exposants de présenter l’ensemble de leurs nouveautés aux agents de voyages présents, grâce à des pitchs courts et pratiques suivis d’une session question-réponse.

IFTM : quelles nouveautés en 2024 ? - 20/06/24



►Retrouvez l'article complet Fort d’une nouvelle identité visuelle qui gomme définitivement l’appellation Top Resa, le salon IFTM s’inscrit dans l’ère du temps en capitalisant sur les notions d’inclusivité, d’environnement et de digital mâtiné d’IA. Quelque 1 500 exposants sont attendus dans le Hall 1 du Parc des Expositions de la porte de Versailles à la mi-septembre.

Comment contacter l'IFTM Top Resa Pour contacter les organisateurs du salon IFTM Top Resa rendez-vous sur leur site Internet où vous trouverez toutes les coordonnées des services marketing et communication, administratifs et ventes et du service commercial.

Lu 4724 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Vacances : les Français inquiets de la hausse des prix FTI Voyages : annulation sans frais jusqu'au 31 août