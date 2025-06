Mondial Tourisme élargit son réseau à 29 Mondi Club

L’Egypte quant à elle propose dans la région d’Hurghada, le Stella Gardens Resort & Spa Makadi Bay 4*, véritable terrain de jeu pour toute la famille avec pas moins de 8 piscines ainsi qu’un club de plongée situé dans la 2ème partie du complexe.





► îles grecques



Cap sur les îles grecques, entre villages pittoresques et criques aux eaux turquoise, Mondial Tourisme y propose plusieurs clubs idéalement situés pour conjuguer farniente et découvertes.



Rhodes : Le Sunshine Rhodes Vacation Club 4* présent dans la production Mondi Club depuis la création de la marque est situé proche de la ville antique de Rhodes, à quelques pas du centre de Ialyssos et offre 4 piscines, une plage privée et une formule tout inclus jusqu’à 1h du matin.



Kos : le Kipriotis Village Resort 4* à 3 km du centre-ville offre un vaste choix d’animation et d’activités pour toute la famille



Crète : Le Saint Constantin Sea Hotel & Spa Resort 4* propose à vos clients des ambiances variées : une atmosphère paisible du côté de la mer, et une ambiance plus animée au cœur de l’établissement





► Canaries/Baléares



L’archipel des Canaries accueille trois Mondi Club situés sur trois îles différentes : le Best Jacaranda 4*, à seulement 3 km de l’effervescence de Playa de las Américas à Tenerife ; le Relaxia Olivina 4*, à Lanzarote, à deux pas de la splendide plage de sable de Pocillos ; et le Broncemar Beach Suites 4*, à Fuerteventura, qui séduit par ses spacieuses chambres équipées d’une kitchenette et d’un coin salon



Pour compléter l’offre sur les îles espagnoles, le Best Delta 4*, niché au cœur d’une pinède, constitue un point de départ idéal pour partir à la découverte de l’île de Majorque, la plus vaste des Baléares.





► Destinations long-courrier et saison hivernale



Pour les destinations long-courriers, Mondial Tourisme propose deux établissements de standing en République Dominicaine, situés à proximité de Punta Cana. Le Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort 5* bénéficie d’un emplacement privilégié en bordure d’une superbe plage de sable blanc, à quelques kilomètres du centre animé de Bavaro. Le Grand Sirenis Tropical & Aquagames 5* se distingue par son vaste parc aquatique et son large choix de restaurants, idéal pour un séjour alliant loisirs et confort.



Autre destination long-courrier proposée par le voyagiste : la Thaïlande, et plus précisément la région de Phuket, où deux établissements ont été sélectionnés et sont proposés durant la saison hivernale. Le X10 Khao Lak Resort 5* séduit avec ses 7 piscines, tandis que le Bangtao Beach 4* Sup propose un large éventail d’activités. En Thaïlande, les clubs sont proposés en formule demi-pension (avec option pension complète) et bénéficient d’une animation douce, en parfaite harmonie avec l’ambiance locale.