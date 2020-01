Mondial Tourisme vise 50 000 pax supplémentaires pour 2020

Le TO proposera également un nouveau circuit accompagné au départ de Bodrum, baptisé "Merveilles égéennes", en 8 jours/7 nuits (minimum 12 participants).



Il comprend la visite du site archéologique d’Ephèse, la navigation à bord d’une embarcation de pêcheurs à la rencontre des tortues géantes "caretta-caretta" et la visite de village typiques.



La croisière en goélette au départ de Bodrum, déjà commercialisée, fait son apparition dans la brochure estivale, qui, d'une manière générale, s'est étoffée sur 124 pages.



Cette hausse de l'offre s'accompagne d'un plan aérien plus ambitieux. " Nous adoptons la même stratégie pour chaque destination : nous mettons les moyens et prenons des risques à la fois sur la partie terrestre et sur l'aérien ", analyse Selatt Erdogan.



Mondial Tourisme proposera donc des vols directs vers Antalya au départ de Paris, Lyon, Nantes, Toulouse et Marseille. " Cela nous permettra de continuer à envoyer des clients très tôt ou très tard dans la saison, car on peut se baigner et profiter des plages ", précise Selatt Erdogan.



Le TO proposera également des vols vers Izmir depuis Lyon et Nantes.