Circuits, autotours, escapades : Pacha Tours dévoile sa production 2024

Nous recevons déjà un très bon accueil de la part de la distribution

Marque incontournable pour la distribution française sur la Turquie depuis plus de 40 ans,Alors que les brochures Pacha Tours et Rev'Vacances sont en cours de distribution dans les points de vente et déjà disponibles en ligne, l'équipe commerciale du Groupe est aussi dans les starting-blocks pour faire découvrir aux conseillers voyages de l'Hexagone toutes les nouveautés qui leur seront proposées cette année.", commente Aymeric Becaud, le directeur général de Pacha Tours et Rev'Vacances, arrivé au sein de l'entreprise il y a huit mois.De nombreux accords ont été mis en place avec- qui organise ses forces de vente à Istanbul du 24 au 28 janvier prochains avec Pacha Tours -,...