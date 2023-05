Aymeric Becaud nommé Directeur général de Pacha Tour & Rev'Vacances

Personnalité bien connue de l'industrie du tourisme, Aymeric Becaud évolue depuis 25 ans dans le secteur du voyage.Il a travaillé au positionnement de voyagistes/tour operators ou prestataires, majors et leaders sur ce marché, tels Marsans Transtours, Look et l'Européenne d'Assurances..2023 - Directeur général de Pacha Tours & Rêv'Vacances2018 - Formateur référent chez VIATICUS école supérieure Digitale&Tourisme2018 - Directeur associé PromoAGV et Konnect2017 - Directeur général Adjoint TO Suntrade2015 - Consulting AY-B CONSEIL2011 - Directeur Commercial Europ Assistance2009 - Directeur Commercial Look Voyages