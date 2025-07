Sandrine Johnson nommée directrice générale de la caisse de retraite du personnel navigant

Créée en 1952, la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile gère le régime de retraite autonome, complémentaire et légalement obligatoire dédié aux personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile.Ce régime, qui couvre une population d’environ 34 500 affiliés actifs et 24 000 pensionnés et un réseau de 450 employeurs, est articulé autour des spécificités du métier de navigant. Il est administré par une gouvernance paritaire réunissant représentants des employeurs et des salariés du secteur aérien.