Le Jordan Tourism Board renforce son programme d’incentive

80 USD par passager pour un séjour de 7 nuits et plus

60 USD par passager pour un séjour de 6 nuits

50 USD par passager pour un séjour de 5 nuits

40 USD par passager pour un séjour de 4 nuits

30 USD par passager pour un séjour de 3 nuits

Lemet en place un barème d’aides financières destiné aux opérateurs de vols charters, modulé selon la durée du séjour. Les subventions prévues sont de :Aucune aide ne sera attribuée pour les séjours de moins de trois nuits.Pour être éligibles, les opérateurs doivent répondre à. Il leur est demandé de fournir une liste détaillée des passagers avec les noms complets, les hôtels réservés et les dates de séjour, cette liste devant être tamponnée par les établissements concernés. Ils doivent également présenter un manifeste des passeports validé par les services d’immigration à l’arrivée et au départ, ainsi qu’une déclaration officielle d’arrivée et de départ du vol, délivrée par l’aéroport, précisant le numéro du vol, le nombre de passagers et son statut de vol charter.Chaque vol charter doit être notifié au Jordan Tourism Board au minimum deux semaines avant son arrivée, et toute modification ou annulation doit être signalée. L’opérateur doit aussi indiquer le nom du DMC jordanien partenaire. Un contrat officiel avec le JTB devra être signé avant le début des opérations pour que les subventions puissent être versées.Ce programme s’applique à tous les contrats établis à partir du 23 juin 2025. Les demandes d’adhésion au programme doivent être adressées à M. Ahmad Kraishan , à l’adresse suivante : Ahmad.k@visitjordan.com