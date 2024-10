Amplitudes compte aujourd'hui 170 collaborateurs répartis entre nos bureaux de Paris et de Toulouse.



Les bureaux parisiens sont essentiellement composés de Travel Designers.



Les bureaux toulousains rassemblent des Travel Designers, mais aussi toute l'équipe back office de production, gestion et conciergerie de nos voyages individuels et de groupes. Nos équipes marketing, finance, développement et RH sont également présentes à Toulouse. Toute notre activité Business Travel, également basée en hyper centre, est composée de plateaux affaires, et d'une équipe commerciale et technique.



Nos collaborateurs ont un âge moyen de 33 ans, alliant dynamisme et expertise. En effet, ils sont au cœur de notre succès, avec une ancienneté moyenne de 5,5 ans. Cette longévité témoigne de la confiance mutuelle, de l'engagement et de l'expertise que nous cultivons au quotidien. Nous sommes d’autant plus fiers de notre équipe managériale avec une ancienneté moyenne de 10 ans.