Sous les marques commerciales Salaün Holidays, Nationaltours et BT Tours, le Groupe Salaün organise des voyages dans le monde entier : en long et moyen-courriers, en formules circuits, séjours, croisières ou balnéaires, pour des voyages en groupes ou en individuels et / ou sur-mesure et à la carte.



Le Groupe Salaün est également dépositaire et gestionnaire de marques spécialistes telles Nordiska (spécialiste de la Scandinavie), Hugh (spécialiste de l’Amérique du Nord), Entre Nous (pour le voyage à la carte), Alpes Express (pour les voyages à la montagne), Events by Salaün Holidays (dédié à l’organisation de voyages MICE), ce qui le positionne également comme un Tour Opérateur multi-spécialiste.



Le Groupe Salaün organise aussi des voyages qui s’adressent aux groupes constitués (CE, scolaires, associations, Amicales de retraités…) par le biais de ses filiales spécialisées : La Boutique des Groupes by Salaün Holidays et BT Tours / Ami Club (en Belgique). Le groupe Salaün, qui s’est hissé au fil des années à la 2ème place du marché français en tant que Tour Opérateur « Groupes constitués », renforce fortement sa présence commerciale sur ce marché des Groupes en s’implantant dans de nouvelles régions françaises.





