MGallery ouvre son premier établissement en Albanie

Le Green Coast Hotel – MGallery Collection compteet une suite présidentielle. Chaque espace est conçu comme un sanctuaire, avec une vue sur la mer Ionienne.fait référence aux influences illyriennes, romaines, byzantines et ottomanes, avec une façade brutaliste taupe. Les matériaux naturels, céramiques antiques, textiles faits main et sculptures en pierre illustrent une réinterprétation contemporaine de l’art de vivre local.Lepropose une cuisine inspirée des traditions méditerranéennes, asiatiques, moyen-orientales et latino-américaines. Lemet à l’honneur des produits locaux, comme le cocktail « Golden Laurel » à base de Raki, romarin et sauge. Le, réparti sur cinq étages, comprend une salle de sport, un sauna, des soins visage et corps à base de produits naturels, des séances de yoga sous la lune, de sonothérapie au coucher du soleil, et des randonnées sur le circuit César., prend ici la forme d’une descente en parapente au lever du soleil, suivie d’un petit-déjeuner en montagne et d’une coupe de champagne à l’arrivée. L’hôtel collabore avec UN Women Albania pour soutenir l’égalité des genres. Enfin, des espaces intérieurs sont disponibles pour des réunions ou conférences, avec vue panoramique sur le littoral.