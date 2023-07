Albanie plage, Top 10 des plus belles plages d’Albanie

2) Plage de Dhermi : joyau naturel à couper le souffle, la plage de Dhermi contraste entre la mer bleue profonde et les montagnes environnantes pour créer un paysage impressionnant. Son eau claire et cristalline et son sable fin font d'elle un havre de paix pour les amateurs de plage.



3) Plage de Gjipe : cette plage, accessible uniquement à pied ou par bateau, est un joyau caché avec de magnifiques falaises, de petites criques et une eau turquoise. C’est une des plages de galets d’Albanie qui vaut largement le détour.



4) Plage de Borsh : c'est la plus longue plage de la côte albanaise avec une étendue de sable longue de 7 km. Elle est également célèbre pour son oliveraie qui s'étend sur environ 500 hectares.



5) Plage de Porto Palermo : la plage de Porto Palermo est un joyau caché de l'Albanie. Située dans une petite baie entourée de collines verdoyantes, elle offre une atmosphère calme et tranquille. Le sable fin, l'eau cristalline de la mer Ionienne et le château historique de Ali Pasha à proximité font de cette plage un lieu unique et charmant pour se détendre et se baigner.