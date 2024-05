Le nouveau visage de Tirana, une destination qui vaut le détour !

A la chute du communisme, le maire de Tirana, Edi Rama, et les habitants avaient comme un besoin de se réapproprier la ville et une envie d’effacer le passé et les façades lugubres. Alors dans une tentative de semer la joie de la fin de l’oppression, de nombreux locaux ont été peints dans des teintes vives. Ces bâtiments hauts en couleur en jouxtent d’autres à la devanture défraîchie, et sachez que désormais, des buildings ultra-modernes se sont rajoutés au panorama. Le tout donne à l’architecture de cette ville un aspect surprenant et très hétéroclite.De plus, si l’art traditionnel et contemporain est bien représenté dans les musées et les nombreuses galeries, le street-art aussi a une place de choix dans les tous les recoins des rues Tiranaises, et ceci tranche avec l’austérité des anciennes bâtisses.Pays de contraste, la capitale albanaise vous invite également à voir une autre de ses facettes lors de votre voyage à Tirana. Celle-ci n’a rien à voir avec son côté urbain. Il s’agit de son sublime décor naturel et rural. Prenez le téléphérique ou laqui se trouve devant la Tour de l’Horloge, pour aller au parc deet avoir le souffle coupé par son paysage composé par les lacs, la mer Adriatique, et les montagnes. Ce spot est idéal pour faire de la randonnée, de l’escalade ou encore de la tyrolienne.