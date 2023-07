Albanie, la nouvelle destination en vogue cet été

Est-ce que l'Albanie fait partie de l'union européenne ?

Est-ce que l'Albanie est un pays touristique ?

Pourquoi aller en Albanie ?

Où aller en Albanie ?

Quelle est la situation en Albanie ?

Oui, l'Albanie fait partie de l'Union européenne depuis 2014. La candidature officielle du pays avait été présentée en 2009. Cependant, la devise de l'Albanie n'est pas l'euro, mais le Lek.L'Albanie gagne en notoriété et attire de plus en plus de touristes. Cependant, le pays n'a pas encore atteint son plein potentiel. Il est encore possible de visiter les différents lieux d'intérêt touristique dans des conditions très agréables. L'Albanie a énormément à offrir, alors n'hésitez pas à réserver votre séjour.Un voyage en Albanie vous garanti un voyage à la découverte d'une culture unique, où les religions et les influences se mélangent. Entre terre et mer, découvrez une infinité de paysages et de lieux d'intérêt touristique pour un moment unique, hors du temps. Découvrez les différents lieux de culte et les nombreux monuments historiques.Pour changer de l'Europe occidentale, l'Albanie est la destination parfaite. Si la capitale Tirana est un immanquable du territoire, nous vous conseillons également de vous orienter vers les côtes, avec le parc national de la Lagune Karavasta, ou encore la ville de Vlora, plus au sud.Au cœur des terres, la parc national du Mont Tomorr invite les amateurs de montagne à une randonnée exceptionnelle sur des massifs neigeux.D'un point de vue sanitaire, l'Albanie est sortie de la pandémie de Covid-19 et les voyageurs ressortissants de l'Union européenne peuvent circuler librement de le pays et entre les frontières. Une simple carte d'identité cous suffit pour voyager.Cependant, certaines mesures de sécurité sont recommandée pour une protection optimale de la santé. Aucun vaccin n'est obligatoire, mais il est conseillé d'être à jour le le vaccin DTP, ainsi que pour le vaccin contre la tuberculose. Les vaccinations contre la fièvre typhoïdes et pour les hépatites A et B peuvent également être recommandées, comme l'indique le site du gouvernement L'accès aux soins peut également être plus difficile qu'en France, Des frais d'hospitalisation peuvent également être appliqués si vous intégrez des hôpitaux privés (les hôpitaux publics sont souvent en manque de moyens) ou si vous nécessitez une évacuation médicale.Sur le plan sanitaire, l'Albanie présente un risque d'encéphalite à tiques, une maladie virale qui se transmet généralement par la morsure de tique. L'encéphalite à tiques se traduit généralement par des maux de tête et de la fièvre, pouvant être associé à des troubles neurologiques et des paralysies. cette maladie virale n'a pas de traitement spécifique.En plus de l'encéphalite à tiques, vous pouvez être exposé à la maladie virale de la rage. La rage se transmet par morsure, la plaie doit donc être lacée abondamment avec du savon et une consultation médicale en urgence vous aidera à déterminer si l'administration d'un sérum ou d'un vaccin contre la rage est nécessaire.De manière générale, l'Albanie ne présente pas de problèmes géopolitiques.