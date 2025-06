MGallery inaugure le Talaia Hôtel & Spa à Biarritz

Côté bien-être, les clients pourront profiter d’comprenant sauna, hammam, douche expérientielle, cinq cabines de soins (dont une double), ainsi qu'une salle de fitness.Une surfroom permettra un accès direct à la plage de la Côte des Basques.Le Talaia Hôtel & Spa possèdepour répondre aux besoins de séminaires, team buildings et retraites professionnelles.Le projet architectural a été confié àpour l’intérieur et à l’agencepour la conception extérieure.Enfin, fidèle à l’esprit MGallery, l’établissement proposera une série d’ expériences locales : initiations au surf, apéritifs face au coucher de soleil, découvertes de cidreries et dégustations de spécialités comme le fromage Ossau-Iraty.