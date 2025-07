Stig Castoe nommé Directeur Général du H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel Resort

Ouvert en juillet 2024, le H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel Resort célèbre son premier anniversaire en juin 2025, avec une soirée mêlant art urbain, gastronomie et animations inédites. L’établissement se revend moderne et élégant, offrant à ses visiteurs des espaces de restauration variés, un skybar panoramique et des équipements haut de gamme.



Ce projet s'inscrit dans un projet lancé en 2016, nommé Grand Paris, pour relier les territoires d’Île-de-France et en faire une métropole plus attractive et durable.