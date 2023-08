Grand Paris : le bilan estival frise les chiffres de 2019

Le taux d’occupation des hôtels du Grand Paris en juillet 2023 était de 76,6% (-1,8 pt par rapport à 2022 et -4,2 pts par rapport à 2019), selon le dernier baromètre du tourisme parisien publié par l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris.



Les hôtels de Paris intra-muros ont enregistré de meilleures performances, avec un taux de 83,3% (-2 pts par rapport à 2022 et à 2019).



Les arrivées aériennes internationales au cumul de juillet et août étaient inférieures de -16,6% à celles de 2019 (-15,3% en juillet, avec 741 000 touristes, et -18,3% en août, avec 537 000 touristes).



Par rapport à 2019, les marchés qui ont le mieux performé sont l’Espagne (+26,8% d’arrivées), le Canada (+22,9%), l’Italie (+6,8%) et le Royaume-Uni (+2,4%), à l’inverse des États-Unis (-4,6%), de l’Allemagne (-6%), de l’Amérique du Sud (-27,5%) et du Moyen-Orient (-41%).



Les nuitées touristiques nationales, quant à elles, ont reculé de -1,3% entre le 1er juillet et mi-août 2023 par rapport à 2022.