Explore Paris : Les "balades passerelles", un nouveau format de visites

Le lancement est prévu en avril 2025, cette nouvelle série de visites proposera 12 balades inédites, réparties en deux catégories : six balades à pied et six balades à vélo.



À pied :

Sur les traces de la ville verte et durable : Épinay-sur-Seine – Gennevilliers

Autour de la Porte de Montreuil, passé et transformations : Paris – Montreuil

Découverte du street art : Porte de Vanves – Malakoff

Les cantines engagées du Nord-Est parisien : Paris – Pantin

La plus grande opération urbaine depuis Haussmann : Paris – Ivry-sur-Seine

Une histoire du périphérique, de la Cité universitaire internationale à Gentilly : Paris – Gentilly



À vélo :

Osons la récup, la seconde main solidaire : Aubervilliers – Gennevilliers

Le Sceaux l’y laisse : Sceaux – Le Plessis-Robinson – Meudon – Issy-les-Moulineaux – Paris

Paroles et initiatives de femmes influentes : Montrouge – Bagneux – Gentilly

De la Révolution industrielle au futur de la Seine-Saint-Denis : Paris – Saint-Denis

Pause verte grâce à l’agriculture urbaine et aux initiatives écologiques : Montreuil – Fontenay-sous-Bois

D’Est to Nation, à la découverte des transformations de la ville au fil des bords de Seine et de Marne : Paris – Vincennes – Saint-Mandé