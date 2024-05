Vers des formations obligatoires au tourisme responsable ? 🔑

Bien sûr et pas que dans le tourisme durable.



Malheureusement, nous avons une bipolarisation des discours. Le parti du milieu n'existe plus vraiment.



Nous assumons que le milieu ait le droit d'exister. ATR prétend organiser le dialogue entre toutes ces personnes, aussi bien ceux trÚs en avance que ceux trÚs en retard. C'est ce qui fait notre force.



Le postulat de départ d'Agir pour un Tourisme Responsable était de se dire que chacun des acteurs doit travailler dans son coin, mais il est important de se retrouver pour mutualiser les bonnes pratiques, identifier les impasses dans lesquelles nous sommes enfermés, pour essayer de nous faire la courte échelle, et passer le mur.



Nous nous sommes pas mal enfermés dans le tunnel du carbone, de la pollution, nous devons le dépasser, il faut aussi assumer l'empreinte carbone et parler d'ombre climatique.





Nous n'arriverons jamais Ă embarquer tout le monde, mĂȘme si c'est l'objectif.



Demain, Ă l'image de ce qu'il se passe



Cela me parait ĂȘtre le sens de l'Histoire.



D'ailleurs, nous n'allons pas nous priver d'aller voir les parlementaires pour que cette exigence de formation figure dans les futurs textes de loi.



La formation aiderait les professionnels Ă comprendre un peu mieux les enjeux, le tourisme responsable ne se limite pas seulement Ă l'Ă©cotourisme ou aux questions environnementales.



