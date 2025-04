Le tourisme durable gagne du terrain, mais peine à s'imposer dans les choix de voyage

Conscient des défis du tourisme durable et de la nécessité d’une transition écologique, Flower Campings renforce son engagement en lançant son Manifeste RSE.



Ce plan repose sur 20 critères exigeants et s’articule autour de trois axes : la sensibilisation des collaborateurs et vacanciers aux éco-gestes, la réduction de l’empreinte écologique des campings grâce à une meilleure gestion des ressources et des déchets, ainsi que la promotion d’une consommation responsable en privilégiant les circuits courts et les produits éco-labellisés.



Avec cette initiative, Flower Campings entend faire du camping un modèle accessible et concret de tourisme durable, conciliant plaisir des vacances et respect de l’environnement.