Vacances sous la pluie ? Flower Campings rembourse !

Avec cette Garantie Météo, Flower Campings entend réduire l’un des principaux freins à la réservation en plein air c'est à dire l ’incertitude météorologique Une initiative à la fois rassurante pour les vacanciers et différenciante pour le groupe, qui mise sur l’expérience client pour renforcer sa position sur le marché.En s’adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs, plus sensibles aux perturbations climatiques, le réseau souhaite proposer une expérience vacances plus souple, plus fluide et plus confiante.