Flower Campings en ordre de marche pour l'été

L'hôtellerie de plein air attendait le feu vert pour relancer la machine.



Il a été donné le 28 mai dernier, lors du discours d'Edouard Philippe avec l'annonce de la réouverture des campings.



C'est un grand "ouf" de soulagement que tout le secteur a poussé. Comme le rappelait Nicolas Dayot, président de la Fédération Nationale de l'hôtellerie de plein air lors du dernier comité de filière tourisme : 80% du chiffre d'affaires des campings est réalisé en juillet et août. C'est dire que l'enjeu est de taille.



Chez Flower Campings, les 134 campings rouvrent progressivement depuis le 2 juin. Si 60% du parc est actuellement en ordre de marche, la totalité le sera dans le courant du mois.



Laurent Seigne, Président de Flower Campings précise " la crise a mis un coup d'arrêt à la demande et à chaque prise de parole gouvernementale nous avons senti un effet".



A l'image de Marie-Claire et Loïc Mérieult, gérants du Flower Camping La Promenade (Mauges-sur-Loire - Pays de la Loire) qui ne tremblent plus désormais lorsqu'ils entendent la sonnerie du téléphone : "Avant nous savions que c'était pour des annulations, désormais nous avons des réservations, cela fait vraiment chaud au cœur".



Les carnets de commandes ont ainsi connu 2 sursauts chez Flower Campings : un premier le 11 mai avec une hausse du trafic de +50% et une reprise des réservations plus ou moins timides.



Puis un second le 28 mai, avec un trafic multiplié par 2 par rapport à l’année dernière, mais aussi et surtout 2 fois plus de réservations que l’année dernière.