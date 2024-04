Le Baromètre Tourisme durable donne les chiffres de 2024

Le camping est considéré par 58 % des répondants comme le type d'hébergement collectif le plus compatible avec les principes du tourisme durable, devant les hôtels (24%) et les résidences / clubs de vacances (18%).



« Plébiscité par de nombreux Français chaque année, le camping possède de nombreux atouts en matière de vacances plus responsables » commente Olivier Kiehl, Directeur général de Flower Campings. « Cette approche est d’ailleurs au cœur de l’ADN des campings du réseau Flower Campings depuis plusieurs années à travers nos emplacements géographiques éloignés, pour certains d’entre eux, des grandes zones touristiques, nos équipements à faible consommation d’énergie mais aussi nos actions pour préserver les ressources naturelles et favoriser l’économie locale. Les résultats du baromètre confortent le bien – fondé de notre modèle et du rôle à jouer pour sensibiliser les Français dans l’adoption d’un tourisme toujours plus durable ».