Comment voyager bas-carbone cet été ?

éviter le boom de l’été pour visiter les sites les plus fréquentés

Lajoue un rôle central dans la. Le choix du mode de transport est l’un des leviers majeurs. Selon les données de l’ADEME, pour un aller-retour de 500 km sur quatre jours, un trajet en TGV émet 2,93 kg de CO₂e, contre 103 kg pour une voiture électrique, 218 kg pour une voiture thermique et 259 kg pour un avion court-courrier.est donc la solution bas-carbone la plus efficace.Un autre levier est la. L’ADEME conseille de privilégier des séjours longs plutôt que de multiplier les courts séjours, afin de mutualiser les émissions de transport et de réduire l’impact moyen par jour. De plus, la(DGE) agit pour limiter la surcharge touristique en collectant des données sur la fréquentation et en informant les voyageurs afin de répartir les flux dans le temps et l’espace.Choisir des périodes moins chargées ou des destinations moins fréquentées permet aussi de préserver les sites naturels. Certains lieux imposent désormais des quotas de visiteurs, limitant le temps passé sur place. L’agence encourage à «».Les vacanciers sont également invités à, ce qui permet de réduire les trajets motorisés et de favoriser une expérience plus lente et immersive. Enfin, ladans des démarches durables ( labels Clef Verte , Écolabel Européen, gestion des déchets ou des ressources) complète cette approche de planification plus respectueuse.