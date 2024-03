Voyager bas carbone : les outils du projet ATR-E bientôt prêts 🔑

a expliqué dans la foulée Léa Bonnand, chargée de mission chez ATR.Premier des outils,(Massive Open Online Course), autrement dit une plateforme d'apprentissage, proposera desSecond outil,(chauffeurs, cuisiniers, hébergeurs, managers de sites, guides) en activité dans les destinations.Troisième outil,Le jeu sera diffusé auprès des agents de comptoir, vendeurs de voyages en contact direct avec les candidats au voyage pour les inciter à y participer et prendre conscience des enjeux de manière ludique.Chacun de ces outils aborde donc les enjeux et bonnes pratiques d’évaluation, de réduction et d’absorption des émissions de CO2 issues du tourisme. Tous trois seront disponibles dans les six langues du projet (français, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais) et seront accessibles depuis le site www.lowcarbontravel.net.