Le label ATR, meilleur sésame pour le tourisme durable ?

Deuxième critère mais pas moins important : avec qui travaille le TO.



Les engagements ne sauraient être tenus si, derrière le prestataire ne tient pas les mêmes. Si vous mobilisez votre entreprise dans le durable mais que votre prestataire sous-paie ses employés, la démarche n’a plus aucune cohérence, et le label veille aussi à ce que votre choix de partenaires aillent dans le bon sens.



Le mot partenaire doit prendre tout son sens : une charte d’engagement de l’un vers l’autre, des retours d’expérience, un appui solidaire. La relation doit donc être durable et de confiance. Ce partenaire doit souscrire aux mêmes conditions de valorisation du patrimoine et respect des ressources naturelles.



Là aussi, la transparence et l’information sont importants : à tout instant, le voyageur doit pouvoir savoir qui sont les sous-traitants et partenaires, et quelle est leur politique environnementale, sociale et culturelle. Leur avis valorisera votre action.